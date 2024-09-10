مكتب رئيس وزراء اسرائيل: مساواة المدعي العام للجنائية الدولية بين نتانياهو وغالانت والسنوار معاداة للسامية

اعتبر مكتب رئيس وزراء إسرائيل، بميامين نتانياهو، أن "مساواة المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وبين قادة حماس "معاداة للسامية".

واعتبر في بيان ردا على استعجال المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، أن "المقارنة التي أجراها المدعي العام في لاهاي بين رئيس الوزراء ووزير دفاع إسرائيل التي تحارب إرهاب "حماس" القاتل وفق قوانين الحرب، ومجرم الحرب السنوار، الذي يعدم الرهائن الإسرائيليين بدم بارد، إنها معاداة للسامية في حد ذاتها وعار أخلاقي من الدرجة الأولى".

ولفت الى انه "لسوء الحظ، رأينا منذ البداية أن العمليات في لاهاي متحيزة سياسيا ولا ترتكز على أي أساس قانوني مهني".

وتحدث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تعرضه لضغوط من قادة دول لمنعه من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه غالانت. مشددا على "ضرورة معاملة جميع الدول بالتساوي، سواء كانت مدعومة من "الناتو" أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، أو غير مدعومة".