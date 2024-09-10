الخارجية الاردنية: السلطات البريطانية اوقفت العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية "إي تي إيه"

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن "السفارة البريطانية في عمّان أبلغتها رسميا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل اعتبارا من 10 أيلول 2024، بنظام التأشيرة الإلكترونية "إي تي إيه"، الذي كانت السلطات البريطانية قد أعلنت عنه في مطلع شباط الماضي".

واشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، الى أن "السلطات البريطانية عزَت في رسالة من وزير الداخلية البريطاني موجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، قرارها إلى استمرار التجاوزات، وما أسمته في الرسالة "سوء استخدام" هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة".

واوضح المتحدث الرسمي "أن الوزارة كانت قد شكلت منذ فترة طويلة فريق عمل من أجل تحسين تصنيف جواز السفر الأردني عالميا، حيث تكللت جهودها بالنجاح برفع تصنيف جواز السفر الأردني عشر درجات وفق تصنيف Henley and Partner منذ عام 2017 حتى عام 2024 وبما أسهم في تنقل الأردنيين بين دول العالم بسهولة ويسر، وستواصل الوزارة جهودها لتحقيق مزيد من التقدم ضمن التصنيفات العالمية لجواز السفر الأردني".