شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يوزع 250 ألف علبة حلوى احتفالاً بالمولد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي بتوزيع حلوى المولد، للاحتفاء والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث قامت المؤسسة بتوزيع أكثر من 250 ألف علبة حلوى، بالإضافة إلى إقامة حفل كبير وتوزيع العاب وهدايا على الأهالي والأطفال وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور احتفالاً بهذه المناسبة العظيمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة “يد واحدة” التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.