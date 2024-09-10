محكمة فرنسية تدين الخطوط الجوية اليمنية في حادث تحطم إحدى طائراتها عام 2009

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

أدانت محكمة استئناف في باريس، اليوم الثلاثاء، شركة الخطوط الجوية اليمنية بتهمة القتل غير العمد والتسبب في إصابات، بعد 15 عاما من تحطم طائرة في جزر القمر، أسفر عن مقتل 152 شخصا.

وأيدت المحكمة حكما سابقا بفرض أقصى غرامة ممكنة وقيمتها 225 ألف يورو (237 ألف دولار) على الخطوط اليمنية الوطنية.

كما أمرت المحكمة شركة الطيران بعرض الحكم في مطاري مرسيليا وباريس لمدة شهرين، وكان الركاب قد توجهوا من مرسيليا وباريس إلى العاصمة اليمنية صنعاء، حيث استقلوا الطائرة المنكوبة إلى جزر القمر.

وكانت سلسلة من أخطاء الطيار قد أدت إلى تحطم الطائرة وهي من طراز ايرباص في شهر يونيو عام 2009 في المحيط الهندي خلال طقس سيء لدى اقترابها من العاصمة موروني، وكان معظم الضحايا من جزر القمر، إلا أن 65 راكبا كانوا مواطنين فرنسيين.

ولم ينج من حادث التحطم سوى فتاة واحدة كان عمرها (12 عاما) تدعى بهية بكاري.

يذكر أن الحادث لم يقع بشكل مفاجئ، فقد احتج يمنيون في السابق على "الطائرات الخردة" التي تمتلكها الشركة ووصفوها بأنها "نعوش طائرة" بسبب الحالة السيئة للطائرات.