روسيا تعمل على استخدام الأسلحة عالية الدقة

وبين بوتين: «يجب على روسيا أن تكون مستعدة لأي تطور في الوضع، ويجب على قواتنا المسلحة ضمان حماية موثوقة لسيادة روسيا ومصالحها الوطنية، وصد أي عدوان عسكري محتمل في أي اتجاه، بما في ذلك المناطق البحرية والمحيطية».
وأكد أن البحرية تؤدي دورًا رئيسيًا في حل هذه المهمة، قائلا: «سنواصل تعزيز قواتنا البحرية، بما في ذلك مكونها النووي الإستراتيجي، وسنعمل بشكل منهجي وشامل على تطوير جميع أنواع وفروع الجيش، وزيادة القدرات الهجومية، وتحسين تدريب أطقم السفن والوحدات الساحلية والطيران، مع الأخذ في الاعتبار القتال الحقيقي، والخبرة، والقيام بكل ما هو ضروري لتوفير حماية موثوقة لروسيا ومواطنينا».
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