روسيا تعمل على استخدام الأسلحة عالية الدقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح المرحلة النشطة لتدريبات القيادة والأركان «أوكيان-2024» أن على روسيا أن تستعد لأي تطورات، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تعمل على مسائل الاستخدام الأمثل للأسلحة العالية الدقة، وأضاف بأنه يجب أن تكون القوات المسلحة الروسية مستعدة.

وبين بوتين: «يجب على روسيا أن تكون مستعدة لأي تطور في الوضع، ويجب على قواتنا المسلحة ضمان حماية موثوقة لسيادة روسيا ومصالحها الوطنية، وصد أي عدوان عسكري محتمل في أي اتجاه، بما في ذلك المناطق البحرية والمحيطية».

وأكد أن البحرية تؤدي دورًا رئيسيًا في حل هذه المهمة، قائلا: «سنواصل تعزيز قواتنا البحرية، بما في ذلك مكونها النووي الإستراتيجي، وسنعمل بشكل منهجي وشامل على تطوير جميع أنواع وفروع الجيش، وزيادة القدرات الهجومية، وتحسين تدريب أطقم السفن والوحدات الساحلية والطيران، مع الأخذ في الاعتبار القتال الحقيقي، والخبرة، والقيام بكل ما هو ضروري لتوفير حماية موثوقة لروسيا ومواطنينا».