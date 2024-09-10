المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعد برامج عملياتية للشمال سننفذها عندما يطلب المستوى السياسي ذلك

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اننا "سنواصل الحرب ضد حماس"، لافتا الى اننا "نعمل على فحص جميع المتعلقات التي وجدناها في النفق الذي قتل فيه المختطفون الستة، ونواصل العمل في الأنفاق ونستخلص العبر من حادثة النفق الذي قتل فيه الأسرى الستة". واوضح أن "ما وجدناه في النفق صعب جدا، ونعتقد أن باقي الأسرى يعيشون ظروفا مشابهة".

وذكر اننا "هاجمنا وسائل قتالية لحزب الله في لبنان وقضينا على قيادي في وحدة الرضوان"، مشيرا الى اننا "نعد برامج عملياتية للشمال سننفذها عندما يطلب المستوى السياسي ذلك".