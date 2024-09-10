هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو شكل هيئة أمنية مصغرة بدل مجلس الحرب الذي تم حله دون الإعلان رسميا عن ذلك

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو شكل هيئة أمنية مصغرة بدل مجلس الحرب الذي تم حله دون الإعلان رسميا عن ذلك"، لافتة الى أن "الهيئة الأمنية المصغرة تضم 6 وزراء إلى جانب نتانياهو وتنعقد بشكل دائم للتشاور بشأن الحرب".

واشارت الى أن "الهيئة تضم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بينما يغيب عنها وزير الامن القومي ايتمار بن غفير الذي يطالب بالانضمام للاجتماعات".