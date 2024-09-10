"النشرة": قصف إسرائيلي على أطراف عيتا الشعب وراميا وغارة على أطراف بليدا وعيترون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "مسيّرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتَي بليدا وعيترون بصاروخ". وأشار إلى "تعرُّض أطراف المنطقة الواقعة بين عيتا الشعب وراميا والقوزح لقصف مدفعي متقطّع"، لافتًا إلى أنّ "دبّابة "ميركافا" إسرائيليّة متمركزة في محيط ثكنة برانيت، استهدفت أطراف بلدة حانين".

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