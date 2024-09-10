أفاد مراسل "النشرة"، بـ"قطع طريق المطار عند مدخل مخيم برج البراجنة، بالإطارات المشتعلة". وذكرت معلومات أنّ التحرّك على طريق المطار هو من قبل أفراد من التّابعيّة الفلسطينيّة، بعد أنباء عن عمليّة خطف عدد من اللّاجئين الفلسطينيّين من مخيم برج البراجنة، خلال محاولتهم السّفر إلى الخارج عن طريق سماسرة.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قطع طريق المطار عند مدخل مخيم برج البراجنة بالإطارات المشتعلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.