رئيس نقابة مربي الابقار الحلوب التقى سلام: تابعنا اتصالاتنا لضبط الغش الذي يطال منتجات الألبان والأجبان

اشار رئيس نقابة مربي الابقار الحلوب خير الجراح خلال زيارته وزير الاقتصاد امين سلام على راس وفد من مربي ومزارعي الأبقار الحلوب، الى اننا "تابعنا اتصالاتنا مع سلام لضبط الغش الذي يطال منتجات الألبان والأجبان وادخال عليها الزيوت المهدرجة والمحضرات الغذائية الخطيرة التي تغزو الأسواق دون حسيب أو رقيب".

وطالب الجراح بـ"فحص المحضرات الغذائية في السوبر ماركت لتوعية الناس، وتطبيق موضوع التوسيم على المنتجات التي يذكر فيها كمية الدهون المتحولة، والتي حسب منظمة الغذاء العالمية لا يحق أكثر من 2%، انما هذه المعايير لا يلتزم بها احد".

ولفت الى ان "في وقت قريب جدًا ستصدر قرارات مهمة عن وزير الإقتصاد، مواكبةً ودعمًا وحمايةً لصحة المواطن ومنع غش المستهلكين".