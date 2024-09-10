شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار صهريج وقود إلى 59 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

صهريج وقود

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا حادث شاحنة محملة بالبنزين على طريق سريع مزدحم في ولاية نيجر بالمنطقة الوسطى في نيجيريا إلى 59 قتيلاً.وقال الناطق باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في الولاية إبراهيم حسيني" إن عدد الضحايا بلغ 59 قتيلاً، وقد يتم العثور على مزيد من الضحايا مع استمرار عمليات الإجلاء في موقع الحادث.وأضاف حسيني أن مراسم دفن جماعية أقيمت للضحايا بعد الحادث.ووقع الحادث ليلة الأحد على طريق في منطقة آغاي في ولاية النيجر، عندما اصطدم صهريج محمل بالوقود بشاحنة تقل ركاباً ومواشي.