الراعي زار كنيسة سيدة الفرح الأرثوذكسية

زار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يرافقه المطران بولس صياحب، دعوة من ممثل كنيسة أنطاكية وسائر المشرق لدى كنيسة روسيا المتروبوليت نيفن صيقلي، كنيسة سيدة الفرح الأرثوذكسية ذات الطابع المعماري الروسي والتي تضم أيضاً متحف المتروبوليت نيفن للأيقونات الارثوذكسية.

واشار المطران صيقلي، الى اننا "نتعلم منكم الوطنية ومحبة لبنان وبذل الذات بفعل الروح القدس لتتجدد الحياة من الفرح ومن الحب المعبر عنه بالعطاء".

من جهته ثمن الراعي مبادرة المطران صيقلي لبناء هذا الصرح الكنسي، وقال "ليكون مفخرة لكل الاجيال لانك أردتها كنيسة أرثوذكسية مسكونية لكل الكنائس، و هذا الامر هو علامة بأن قلبك كبير جداً".

يشار الى أن ايضا حضر رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، المطرانين جوزيف معوض وبولس سفر، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، النائبين السابقين أمين عام اللقاء الارثوذكسي مروان ابوفاصل ونزيه نجم، محافظ البقاع كمال ابوجوده، رئيس بلدية زحلة المعلقة اسعد زغيب، قنصل روسيا الفخري جاك صراف، السفير السابق انطوان شديد، المستشار الإعلامي للبطريرك الراعي وليد غياض، السادة جان ربيز، أمين ابو مهيا ود.خليل صيقلي كما المهندسة كريستين صيقلي المشرفة على بناء الكنيسة.