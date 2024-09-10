مراد اعلن إنشاء 37 مشروعا ومؤسسة موزعة بين البقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط

نظّم المركز الثقافي العربي، في ديوان القصر - الخيارة، أمسية إنشادية أحيتها فرقة "الإخوة أبو شعر"، وذلك احتفاءً بقراءة السيرة النبوية الشريفة، في حضور مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، وبرعاية وحضور النائب حسن مراد الذي أعلن في كلمة له قبيل بدء الأمسية، سلسلة مشاريع على امتداد البقاع.

وأوضح مراد أن "مؤسسات الغد الأفضل قرّرت الإعلان عن المشاريع التي سيتمّ افتتاحها خلال العشرة أشهر المقبلة، والتي يصل عددها إلى 37 مشروعاً ومؤسسة موزعة بين البقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط"، لافتاً إلى "مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها أيضاً مع بداية العام الجديد في منطقة البقاع الشمالي وتحديداً في بلدتي الفاكهة وعرسال".

كذلك، اعلن مراد مشروع مجمّع البقاع الإسلامي في شتورا، والذي يتضمن مسجد حسين عبد الرحيم مراد في ساحة شتورا ومبنى الرشيد وقاعة الأندلس، "وسيتم وضع حجر الأساس له قريباً".

بدوره، سأل الغزاوي خلال كلمته، "أليس من البطولة أن تولد المؤسسات في الزمن الصعب"، موجّهاً التحية للنائب مراد، وقال: "إذا كان العدو يهدم بيوتنا فأنتم تبنون لنا المؤسسات"، مشددا على أن "البناء في الزمن الصعب رسالة للعالم كله أننا لن نتخلى عن أرضنا، ولن نخرج منها، بل سنبنيها بأيدينا ونزرعها ولن نحتاج إلى غيرنا".