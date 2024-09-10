أهالي منطقة السان سيمون - الجناح قطعوا الطريق العام البحري احتجاجا على تسرب المياه لمدة 6 أشهر

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بـ"اقدام عدد من أهالي منطقة السان سيمون - الجناح على قطع الطريق العام البحري بالعوائق والاطارات المشتعلة بالاتجاهين احتجاجا على تسرب المياه لمدة 6 أشهر من قسطل مكسور، ما تسبب بالعديد من حوادث السير بالاضافة الى تكون الحشيش وتجمع الحشرات والذباب وانتشار القوارض بسبب المياه الآسنة".
وأوضح المعتصمون ان "المياه المتسربة تسببت بانقطاع مياه الشرب عن منازلهم، كما تسببت بتزحلق عدد من الدراجات النارية ووقوع اصابات نتيجة ذلك، بالاضافة الى وفاة شابة من المنطقة. وحمل المواطنون وزارتي الطاقة والمياه والأشغال مسؤولية الاصابات التي تسقط نتيجة عدم إصلاح القسطل".
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