"النشرة": غارة إسرائيلية على بلدة رشاف وقصف مدفعي على أطراف كفرشوبا وشبعا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارة إسرائيلية على بلدة رشاف استهدفت أحد منازل البلدة، وعلى الاثر تحركت سيارات الاسعاف.

هذا، وأفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف كفرشوبا في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، كما استهدف قصف آخر منطقة الوادي عند أطراف بلدة شبعا ما تسبب بتضرر عدد من المنازل المجاورة لمكان القصف.