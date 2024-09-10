بوتين خلال مناورات بحرية مع الصين: سنعزز قواتنا البحرية بما في ذلك مكوّنها النووي الاستراتيجي

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ على روسيا أن تستعد لأيّ تطورات، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تعمل على مسائل الاستخدام الأمثل للأسلحة العالية الدقة.

ولفت، في كلمة من الكرملين بعد انطلاق مناورات "أوكيان-2024" البحرية الاستراتيجية بمشاركة سفن حربية روسية وصينية، إلى أنّ "روسيا ستواصل "تعزيز قواتنا البحرية، بما في ذلك مكونها النووي الاستراتيجي، وسنعمل بشكل منهجي وشامل على تطوير جميع أنواع وفروع الجيش، وزيادة القدرات الهجومية، وتحسين تدريب أطقم السفن والوحدات الساحلية والطيران، مع الأخذ في الاعتبار القتال الحقيقي، والخبرة، والقيام بكل ما هو ضروري لتوفير حماية موثوقة لروسيا ومواطنينا".

وقال بوتين: "تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها صراحة عن خططهم لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في ما يسمى بالمناطق الأمامية في الجزء الغربي من المحيط الهادئ، وكذلك بعض الدول في آسيا، ومنطقة المحيط الهادئ، وتعتبر مناطق ذات أولوية لنشرها، وفي الوقت نفسه، تمارس القوات المسلحة الأميركية بالفعل نقل ونشر أنظمة صاروخية متقدمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".