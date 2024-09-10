بالصور- محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات المجمع الحرفي الصناعي بالصالحية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، جولة تفقدية على عدد من مشروعات المجمع الحرفى الصناعي بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، الذي يضم إنشاء نقطتى حماية مدنية وإسعاف وكافتيريا لخدمة المجمع والمناطق المجاورة، فضلا عن الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق بالمرحلة الأولى، وأعمال إحلال وتجديد السور الأمامي وبوابات الدخول والخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع، بحجم استثمارات بلغت 50 مليون جنيه، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ قنا، ورشة النجارة التابعة لديوان عام المحافظة، على مساحة 300 متر لتصنيع الاثاث، لذا قال محافظ قنا، إن المجمع الحرفي الصناعي بمنطقة الصالحية مقام علي مساحة 50 فدانا ويشتمل على مرحلتين "أولى - ثانية" تضم 542 ورشة حرفية، مشيرًا إلى أنه أحد التجارب الناجحة في نقل الورش الحرفية من المناطق السكنية بقلب المدينة إلى مجمع خاص مما سمح بالتخلص من الضوضاء والتلوث السمعي والبصري وكل الصناعات التي تزعج السكان، موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بضرورة وضع منظومة نظافة متكاملة ورفع كافة المخلفات والقمامة والاهتمام بالإنارة وسرعة الانتهاء من استكمال تركيب البلدورات والانترلوك

للأرصفة.