تخفيضات 20%.. محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا مدارس بمدينة ببا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معرض"أهلاً مدارس" بمدينة ببا، لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية، وحلوى المولد النبوي، والسلع الأساسية والتموينية، والذي جرى تنظيمه بالتعاون بين الغرفة التجارية، والتموين، والوحدة المحلية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وتفقد المحافظ مكونات المعرض بالسرادق المقام بجوار مبنى الوحدة المحلية، ويضم المستلزمات المدرسية من الأدوات المكتبية، والكتابية، وكشاكيل، وكراسات بأنواعها، والزي المدرسي، بأسعار مخفضة تصل إلى 20%، وتتناسب مع كافة الأذواق، ومستويات الدخول، بهدف التخفيف عن كاهل الأسرة، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

ووجه المحافظ مسؤولى التموين، والغرفة التجارية، بمتابعة الالتزام بالأسعار المتفق عليها، ووضع لافتات موضح بها السعر قبل وبعد التخفيض، مشيراً إلى أهمية التوسع في إقامة تلك المعارض على مستوى المراكز للتيسير على المواطنين، وبالتنسيق بين الغرفة التجارية، والجهات التنفيذية المعنية، لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، ومحدودي الدخل، والتيسير عليهم.