بـ 4 ميداليات بارالمبية.. مطاوع أبو الخير قصة بطل مصري قهر المستحيل- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تسيطر حالة من الفرحة على أبناء مدينة مسير في كفر الشيخ، بسبب الإنجاز الذي حققه أبناء المدينة من أبطال الإرادة والتحدي ضمن البعثة المصرية البارالمبية المشاركة في أولمبياد فرنسا 2024.

يأتي في مقدمة أبناء مدينة مسير المشاركة ضمن البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 مطاوع أبوالخير، البالغ من العمر 48 عامًا كأحد اللاعبين الكبار المشاركين ضمن البعثة إذ حصل مع بعثة المنتخب خلال تلك الأولمبياد على الميدالية البرونزية لمنتخب الطائرة جلوس.

الكابتن شعبان الخطيب، إداري عام البعثة المصرية في أولمبياد باريس، والبطل البارالمبي السابق في ألعاب القوى، وأحد أبناء مدينة مسير مسقط رأس ابوالخير، تحدث عن بداية البطل البارالمبي مطاوع أبو الخير لم تكن مفروشة بالورود بل واجه صعوبات وتحديات كادت تجعله يودعها.

ولفت إلى أن تلك الصعوبات بدأت عندما واجه رفضًا من أفراد أسرته لممارسة الرياضة في نادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ بعدما سجل اسمه ضمن المواهب الرياضية من متحدي الإعاقة بمركز شباب مسير من أجل مطالبتهم إياه بالتركيز في الدراسة.

وبسبب عشقه للرياضة قاده الحنين لممارستها من خلال انضمامه لنادي الإرادة والتحدي في كفر الشيخ، واستطاع وقتذاك أن يثبت للجميع موهبته بعد مشاركته في بطولات محلية عديدة اجتاز فيها المراكز الأولى لترشحه عيون خبراء الرياضة المصرية للانضمام إلى صفوف منتخب مصر لمتحدى الإعاقة.

وأكد الخطيب أنه في عام 1999 انضم ابوالخير إلى البعثة المصرية لمتحدي الإعاقة خلال مشاركتها في البطولة العربية بدولة الأردن في العاب القوى، وفي العام الذي يليه شارك ضمن البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية بسيدني 2000 واستطاع خلالها الحصول على الميدالية الفضية في رمي القرص.

وأوضح أن البطل البارالمبي واصل تفوقه بعد دورة سيدني باستراليا من خلال حصوله على ميداليات دولية بل استطاع الحصول على ميداليات أخرى ووفق ذلك توج بطلا للعالم بحصوله على الميدالية الذهبية رمي القرص فرنسا 2002، وعلى المركز الثاني بحصوله على الميدالية الفضية في بطولة العالم روسيا 2006 رمي القرص.

وقال إن مطاوع أبوالخير موهبة لا تعرف الإعاقة بل يعشق التحدي من خلال إصراره وتمسكه على تحقيق إنجازات جديدة وذلك بمشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى 2011 كوريا الجنوبية وحصل وقتها على المركز الثاني والميدالية البرونزية رمي القرص.

وتابع أن أبوالخير أنه حصل أيضًا على الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 2012 في العاب القوى رمي قرص، والميدالية البرونزية في دورة اولمبياد ريودي جانيرو اللاتينية 2016 الكرة الطائرة جلوس، وبطولة فزاع الدولية 2017، والميدالية الذهبية في بطولة افريقيا في الطائرة 2017، وحصل على سادس العالم ببطولة العالم في هولندا للكرة الطائرة 2018، والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 كرة الطائرة جلوس.

وكشف إداري عام البعثة عن رحلة البطل البارالمبي مطاوع ابوالخير، في رياضة العاب القوى لمتحدي الإعاقة شهدت عدة مفاجآت أبرزها اكتشاف إصابته بمرض فيروس "سي" عام 2008 وكان وقتها جرى انضمامه للمعسكر التدريبي استعدادًا لمشاركة المنتخب المصري في دورة اولمبياد بكين، ووفق ذلك جرى استبعاده من بعثة المنتخب المصري نظرًا لمرضه.

وقال الخطيب أنه أثناء رحلة علاجه خلال تلك الفترة من مرض فيروس "سي" رفض البطل البارالمبي الاستسلام في ابتعاده عن ممارسة معشوقته العاب القوى رمي القرص واستطاع اقناع مسئولي المنتخب المصري بالعودة للمنتخب مرة أخرى من خلال المشاركة في بعثة المنتخب في اولمبياد بكين 2008 وشارك فعليًا فيها برمي قرص 55 مترًا.

يذكر أن البطل البارالمبي مطاوع أبو الخير، يبلغ من العمر 48 عامًا، ويقيم بمدينة مسير في كفر الشيخ، وأصيب بمرض شلل الأطفال منذ صغره، ولاعبًا بنادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ، وكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الثانية مرتين، كما دعاه الرئيس للمشاركة في إفطار العائلة المصرية مرتين، وجلس معه على نفس الطاولة.