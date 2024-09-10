حمية أعلن موافقة حكومة سوريا على تخفيض رسم عبور الشاحنات العاملة بالترانزيت

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف علي حمية، عن موافقة الحكومة السورية على تخفيض رسم عبور الشاحنات العاملة بالترانزيت. ولفت، في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "دورنا أن نخفف قدر المستطاع عن قطاع النقل في لبنان"، مشددًا على أنّ "القطاع الخاص جزء من إعادة نهضة البلد، ونحن نعمل لتخفيف تكلفة النقل بما يسمح بتصدير البضائع اللبنانية بأكبر قدر ممكن".

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