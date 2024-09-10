أشار النائب ميشال ضاهر، الى أنه "إذا تمّ إقرار موازنة ٢٠٢٥ بمجموع حوالي ٤ مليار دولار فقط، فهذا يعني بأن الحكومة تعترف ضمنيًا لا بل تغطّي مسلسل التهرّب الضريبي و الجمركي وتشرّع مافيا النهب المنظّم لمقدرات الدولة".
ورأى ضاهر، أنه "عندها سيجبرون القلّة القليلة من اللبنانيين الملتزمين بدفع ضرائبهم، بالذهاب نحو العصيان المدني".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: إذا تمّ إقرار موازنة 2025 بمجموع حوالي 4 مليار دولار هذا يعني بأن الحكومة تشرّع مافيا النهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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