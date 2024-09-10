وفاة طفلة في حادث صدم من دراجة نارية في بلدة بنواتي وتوقيف سائق الدراجة

توفيت طفلة في العاشرة من عمرها بجروح إثر تعرضها لحادث صدم من دراجة نارية في بلدة بنواتي.
وكانت قد نقلت على إثر الحادث إلى مستشفى جزين الحكومي، لكنها ما لبثت ان فارقت الحياة. وقد تم توقيف صاحب الدراجة، وهو رهن التحقيق.
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