الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41020 شهيدا و94925 مصابا

أعلنت وزارة صحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41020 شهيدا و94925 مصابا"، لافتةً الى أن "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدا و100 مصاب".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.