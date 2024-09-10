شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تستقبل قوافل الخير للتحالف الوطنى وصندوق تحيا مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى فى تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، استمرت قوافل الحماية الاجتماعية التى ينظمها صندوق "تحيا مصر" فى الوصول إلى آلاف الأسر فى مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال اليومين الماضيين، استفادت ما يقرب من 10 آلاف أسرة فى محافظة شمال سيناء من هذه القوافل، حيث تم توفير احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والسلع الضرورية.

وبهذه المناسبة، أشار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إلى أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلى من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد التحالف الوطنى أن هذه الجهود تأتى تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية فى بناء مجتمع متماسك ومتكافل، حيث أن دعم الأسر الأولى بالرعاية هو استثمار فى مستقبل الوطن.