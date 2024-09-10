شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إيد واحدة تواصل خدماتها المتنوعة للأكثر احتياجا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تواصل حملة "ايد واحدة" التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصرى، وهى مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

ملخص لجهود الحملة خلال اليوم:

استمرار القوافل: شهد اليوم استمرار القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق.

تنوع الخدمات: شملت الخدمات المقدمة مثل: توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم وندوات توعوية واحتفالات بالمولد النبوي الشريف وتوزيع شنط مدرسية ومستلزمات مدرسية علي الطلاب وتكريم الطلاب المتفوقين.

استجابة مجتمعية: لاقت الحملة استجابة واسعة من المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح فعاليات الحملة.

وتهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

- تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

- تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.