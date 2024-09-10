وزير الخارجية اليمني: شعب فلسطين يواجه حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي غير مسبوق

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني إن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي غير مسبوق في تحدٍ واضح للقانون الدولي الإنساني وكل مفاهيم الإنسانية.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة، أن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة حقيقية مطالبا بضرورة إنهاء العدوان الغاشم المستمر منذ 7 أكتوبر ونيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة بموجب قرارات الأمم المتحدة.

وأكد أنه لا يوجد سبيل سوى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة اليمن التي تتولى الرئاسة خلفا لموريتانيا.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، وعدد من الأمناء العامين المساعدين.