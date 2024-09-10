تفاصيل الهجوم الأوكراني على مناطق روسية عبر 140 طائرة مسيرة

ياسر رشاد - القاهرة -

شنت أوكرانيا خلال الليل هجوما عبر 140 طائرة مسيرة على مناطق روسية متعددة، بما في ذلك العاصمة موسكو والمناطق المحيطة بها، في واحدة من أكبر الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف، حسب مسؤولين روس، ونقلته"سكاي نيوز عربية".

وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، إن طائرات مسيرة ضربت مبنيين سكنيين متعددي الطوابق في بلدة رامينسكوي خارج موسكو مباشرة.

وأسفر الهجوم عن مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص خرين. وقال فوروبيوف إنه تم إخلاء 5 مبان سكنية بالقرب من أحد المباني المتضررة حيث كانت خدمات الطوارئ تتعامل مع حطام الطائرات المسيرة.

كما دفع الهجوم السلطات إلى إغلاق 3مطارات مؤقتا خارج موسكو. وتم تحويل ما مجموعه 48 رحلة إلى مطارات أخرى، وفقا لهيئة الطيران المدني الروسية.

وقال عمدة المدينة سيرغي سوبيانين، إن حطام طائرة مسيرة سقط على منزل خاص على مشارف المدينة، لكن لم يصب أحد بأذى.

وأحصى أكثر من 12 طائرة مسيرة متجهة نحو موسكو أسقطتها الدفاعات الجوية أثناء اقترابها من المدينة.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أنها "اعترضت ودمرت" 144 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 9 مناطق روسية، بما في ذلك تلك الموجودة على الحدود مع أوكرانيا وتلك الموجودة في عمق روسيا.

ويعتبر هذا ثاني هجوم أوكراني ضخم بطائرات مسيرة على روسيا هذا الشهر، حيث اعترضت روسيا في الأول من سبتمبر 158 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 12 منطقة روسية فيما وصفته وسائل الإعلام الروسية بأنه أكبر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية منذ بداية الحرب.