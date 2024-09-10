الاحتلال الإسرائيلي يقتحم طولكرم ويداهم عدة أحياء

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه الوحشية المتواصلة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

قوات الاحتلال تداهم الاحياء

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم.

وقد أكد مشاركون في الاعتصام الأسبوعي التضامني مع المعتقلين في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دعم المعتقلين، وإسنادهم في ظل الانتهاكات التعسفية التي تمارس بحقهم في سجون الاحتلال.

وطالب المعتصمون خلال وقفتهم أمام مكتب الصليب الأحمر في مدينة طولكرم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيئات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين والمعتقلات، وتوفير الحماية لهم، حيث استشهد العشرات منهم، بسبب التعذيب والإهمال الطبي خاصة في معتقل "سديه تيمان"، مرددين الهتافات الوطنية الداعمة لهم، والمؤكدة على حريتهم.

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة

وقد أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41020 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94925 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا، وإصابة 100 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

واوضحت، ان جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم، حيث وصل منها إلى المستشفيات 19 شهيداً (ممن عرفت بياناتهم)، وأكثر من 60 مصابا، بينها حالات خطيرة، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام، وتحت الرمال، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم وانتشالهم، ولم يصلوا إلى المستشفيات حتى الآن.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وذكر، مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رأفت محمود صالح بني عودة (40 عاما)، خلال مروره على حاجز بوابة عاطوف شرق طوباس.

وأوضح، أن المعتقل أسير سابق ويعاني أمراضا ورثها من السجن جراء تعرضه للضرب من السجانين.