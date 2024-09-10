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سفن أسطول الشمال الروسي تنتشر في شرق المحيط المتجمد

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مجموعة القطب الشمالي التابعة لأسطول الشمال الروسي انتشرت في الجزء الشرقي من المحيط المتجمد الشمالي في إطار مناورات Ocean-2024، وفقا ل "روسيا اليوم". 

وأضافت الوزارة، "في إطار تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية Ocean-2024 التي بدأت اليوم، تم نشر مجموعة قوات الاستطلاع القطبي الشمالي التابعة لأسطول الشمال في المناطق الشرقية من المحيط المتجمد الشمالي".

وأوضحت الوزارة أن المجموعة تضم سفينة "أدميرال كولاكوف" الكبيرة المضادة للغواصات، وهي التي تشرف على قيادة قوات المجموعة، وسفينة الإنزال الكبيرة "ألكسندر أوتراكوفسكي"، وسفينة الإنقاذ "ألتاي" وناقلة الوقود "سيرغي أوسيبوف".

وستقوم مجموعة السفن المذكورة خلال التدريبات، بدراسة مناطق العمليات القتالية المحتملة والتعرف على ظروف تنفيذ العمليات الخاصة للقضاء على الإرهابيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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