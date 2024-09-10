سقوط 7 شهداء وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 7 مواطنين وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد مراسل" وفا"، نقلا عن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأضاف أنه تم انتشال شهيد نتيجة إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية على مواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ونقل إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

ونقل مسعفون من الهلال الأحمر 4 شهداء بينهم طفل وسيدتين إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس، جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة البيوك في حي قيزان النجار جنوب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,988 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 94,825 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.