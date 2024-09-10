إدارة مستشفى البترون: انتهاء أعمال التجهيز في قسم العناية الفائقة للأطفال وحديثي الولادة

أعلنت إدارة مستشفى البترون في بيان، "انتهاء أعمال التجهيز في قسم العناية الفائقة للأطفال وحديثي الولادة الذي تم استحداثه مع كامل التجهيزات بأحدث المعدات الطبية تحت اشراف الطبيبين الأخصائيين الدكتورة يارا علوان والدكتور قاسم الحاج حسن."

وأشارت إلى انها" تنتظر الحصول على موافقة وزارة الصحة وإعطاء الضوء الأخضر لافتتاح القسم المذكور من قبل معالي وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض".