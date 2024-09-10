الريجي بدأت تسلم مواسم التبغ من مزارعي الجنوب

إنطلقت عملية تسلم محصول التبغ من المزارعين في الجنوب، حيث تم تخصيص 5 مراكز معتمدة من قبل إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) ، علما ان موعد التسليم انطلق قبل شهر ونصف من موعده ليتسنى للمزارعين تقديم مواسمهم واستلام مستحقاتهم في أسرع وقت.

والمراكز المعتمدة اليوم، هي :

- مركز بئر السلاسل - تولين وتولى الخبير حسين الحسيني عملية تسلم مواسم المزارعين.

- مركز صديقين، وتولى الخبير فادي فرج عملية التسلم .

- مركز صريفا وتولى الخبير هشام عز الدين الاستلام.

- مركز تبنين وتولى الخبير موسى العقلة عملية التسلم.

فيما تنطلق غدا الاربعاء عملية تسلم المواسم في مركز الريجي كفررمان من مزارعي منطقة النبطية.

فقيه

وأبدى رئيس اتحاد نقابات مزارعي التبغ حسن فقيه ارتياحه لانطلاق عملية تسليم التبغ من المزارعين ، قبل موعدها الدوري ، بعدما تم لحظ الاوضاع الامنية والمعيشية"، واصفا الانطلاقة ب"الهادئة"، وسيتم اعتماد الاسعار المعلنة عنها سابقا، بزيادة ملحوظة للمزارعين في الجنوب وخاصة مزارعي المناطق الحدودية التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي".