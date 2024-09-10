"أ ف ب": مقتل شخصين وأُصابة آخرين بجروح بشمال غرب بغداد في انفجار عبوة قرب نقطة عسكرية

أفادت وكالة "فرانس برس"، عن "مقتل شخصين وأصابة آخرين بجروح فجر الثلاثاء في شمال غرب بغداد في انفجار عبوة قرب نقطة عسكرية".
وأكّدت السلطات الأمنية العراقية أن "الحادث في منطقة السلاميات كان جنائيا وليس إرهابيا".
ولفت قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية إن "عبوة كانت موضوعة داخل هدية (علبة) وأُرسلت مع خدمة التوصيل عبر عجلة (توك توك) لمواطن كان ينتظر استلامها قرب نقطة عسكرية، وقد انفجرت أثناء التسليم".
وأشار التميمي إلى أن "الحادث جاء على خلفية مشاكل شخصية"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية شكّلت فريق عمل لكشف خيوط الجريمة وملاحقة مرتكبيها".
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