الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على مدينة وثلاث بلدات في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها سيطرت على مدينة كراسنوغوريفكا في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى ثلاث بلدات هي غريغوروفكا وغاليتسينيفكا وفوديانيوي في منطقة دونيتسك.

وبحسب البيان، تعد كراسنوغوريفكا مركزا لوجستيا مهما للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، لافتة إلى وجود مصانع للإنتاج الصناعي، وتوجد قواعد للقوات المسلحة الأوكرانية لإصلاح المعدات العسكرية المختلفة، مضيفة أن بهذه الخطوة فقد الجيش الأوكراني القدرة على استعادة الدبابات المتضررة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن بلدة غاليتسينيفكا تقع على بعد خمسة كيلومترات شرق أوكراينسك وثلاثة كيلومترات جنوب غرب كارلوفكا، مؤكدة أن "تحريرها يساهم بوصول القوات الروسية إلى أوكراينسك من الشرق".