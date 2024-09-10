شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. الأورمان تنفذ أنشطة خيرية وقوافل طبية فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، قامت جمعية الأورمان بتنفيذ سلسلة من الأنشطة الخيرية في ثلاث محافظات، بهدف دعم الأسر الاكثر احتياجًا وتقديم الرعاية الصحية.

وقامت الجمعية بتوزيع شنط وأدوات مدرسية على 3500 أسرة في قرى ومراكز محافظة بني سويف، وذلك في إطار جهودها لدعم الطلاب وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل أسرهم، بالإضافة إلى قافلة طبية في محافظة كفر الشيخ شملت عدة مراكز في محافظة كفر الشيخ، حيث استفاد منها 300 شخص في القرى والمراكز الاتية:

مركز مطوبس: السيد البدوي، إبراهيم الدسوقي، الأول، الساحل.

مركز بيلا: بيلا، شارع بور سعيد، شارع العربي، شارع البنك الأهلي، شارع عمر بن الخطاب.

مركز بلطيم: الدعاء، الزهراء، نجع العربان، عزام.

أما عن القافلة الطبية الثانية، فقد نظمها التحالف الوطني في محافظة المنيا حيث استفاد منها 250 شخصاً في القرى والمراكز الاتية: المحرص، مركز ملوي..السرارية، مركز سملوط.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة ايد واحدة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.