شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تشجيع المرأة على المشاركة بفاعلية فى برامج ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

يُعد مجال ريادة الأعمال أحد المجالات الواعدة للاقتصاد الوطني من خلال تدشين الكثير من المشروعات الحيوية لتكون قاطرة التنمية بالدولة، ومن ثم تأتي أهمية دور المرأة كشريك أساسي في العملية التنموية من خلال تعزيز دورها في ريادة الأعمال.

وفي هذا الصدد، أقرت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رؤية متكاملة في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات ( 2024-2027)، لتشجيع المرأة علي المشاركة بفاعلية في برامج ريادة الأعمال من خلال عدد من الاجراءات في مقدمتها التوسع في إنشاء حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة التي تقودها المرأة، وتقديم الاستشارات الفنية للنساء المُقبلات على إنشاء مشروعات خاصة بهن بالإضافة إلى مواصلة دعم رائدات الأعمال، ووضع البرامج والمبادرات اللازمة لمتابعة أهدافهن وتمكينهن.

كما تستهدف الحكومة، تقديم دعم تقني ومادي المرأة العاملة في القطاع الزراعي، وتشجيع المرأة على الانخراط في قطاعات اقتصادية جديدة، مثل: التكنولوجيا، والابتكار، مع ضمان نفاذ المرأة المعيلة للموارد الاقتصادية وتنمية قدراتها المالية، فضلا عن استمرار العمل على بناء قدرات الإناث في المناطق الريفية والمحافظات الحدودية.

ووفقا للبرنامج الحكومي، تبني كافة الجهود الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في تطبيق إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي الموجهة للمرأة، وتوفير الخدمات المالية لتشجيع المرأة على الادخار والاقتراض.