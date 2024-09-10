وزير الإسكان: إنهاء 2508 مشروعات بـ10 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 2508 مشروعات بـ10 محافظات ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، موضحاً أن الجهاز المركزى للتعمير، يتولى تنفيذ 3631 مشروعاً تنموياً في 25 مركزاً بـ10 محافظات تضم 741 قرية وتوابعها، من خلال إنشاء مجمعات خدمية وزراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، وأعمال الكهرباء والإنارة العامة والطرق، وإنشاء عمارات ومنازل "سكن كريم" للمواطنين.



وفى سياق متصل، عقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وبحضور رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالجهاز، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتولى الجهاز تنفيذها بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهاً بدفع العمل بالمشروعات، وصرف مستحقات الشركات المنفذة للأعمال أولاً بأول للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.



واستهل اللواء محمود نصار، اجتماعه بنقل توجيهات القيادة السياسية، بضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لسرعة إنهاء المشروعات وبأعلى جودة، مشدداً على الالتزام بتوجيهات الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى يتم ضخها بالمشروعات، بحيث تكون الأولوية لإنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها ذات نسب التنفيذ المرتفعة حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تلك المشروعات.



وتابع رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مع رؤساء الأجهزة التنفيذية ومديري مناطق التعمير، موقف جميع مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ونسب التنفيذ العيني / المالي للمشروعات، بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ومركزى (اطسا – يوسف الصديق) بمحافظة الفيوم، ومركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ومركز زفتى بمحافظة الغربية، ومركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومركزى (ناصر – ببا) بمحافظة بنى سويف، ومراكز (العدوة – ملوى – مغاغة – أبو قرقاص – ديرمواس) بمحافظة المنيا، ومراكز (أبو تيج – الفتح – ساحل سليم – أبنوب – ديروط – منفلوط – صدفا) بمحافظة أسيوط، ومركزى (إسنا – أرمنت) بمحافظة الأقصر، ومراكز (كوم أمبو – إدفو – نصر النوبة) بمحافظة أسوان.



وأشار اللواء محمود نصار، إلى أنه تم إنهاء 176 مجمعاً خدمياً من إجمالى 178 مجمعاً، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى - شهر عقارى - بريد - مكتب تموين - مكتب تضامن اجتماعى - وحدة محلية - مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلاله، بما يوفر الوقت والمجهود، كما تم إنهاء 171 مجمعاً زراعياً من إجمالى 178 مجمعاً، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى.



وأضاف: تم إنهاء أعمال (إنشاء - إحلال - تطوير - رفع كفاءة) 467 مركز شباب من إجمالى 526 مركزاً، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة)، كما تم إنهاء أعمال (إنشاء - تطوير - رفع كفاءة خفيف) 225 وحدة صحية / مركز صحى من إجمالى 460 وحدة ومركزاً صحياً، طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، بجانب إنهاء أعمال (إنشاء - تطوير) 185 نقطة إسعاف من إجمالى 186 نقطة، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين.



وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إنه تم إنهاء أعمال (إنشاء - إحلال وتجديد - تطوير وتوسيع) 453 كوبرى رى من إجمالى 454 كوبرى، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، بجانب إنهاء 646 مشروعا من إجمالى 728 مشروعا لتطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين،



وذكر اللواء محمود نصار، أنه تم إنهاء أعمال (إنشاء - رفع كفاءة) 125 وحدة اجتماعية من إجمالى 160 وحدة اجتماعية ومركز تنمية أسرة ضمن خدمات التضامن الاجتماعى، كما تم الانتهاء من تنفيذ 25 عمارة سكنية من إجمالى 31 عمارة سكنية بمشروع "سكن كريم"، بالإضافة إلى إنهاء أعمال (إنشاء - رفع كفاءة) 35 مشروعا للطرق من إجمالى 730 مشروعا للطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات والمساهمة في تنمية القرى.