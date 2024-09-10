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"عربية الإسعاف اتقلبت"..7 مصابين في حادث على صحراوي أسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أصيب 7 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة إسعاف خاصة، بطريق أسوان الصحراوى الغربي.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بوقوع حادث انقلاب سيارة إسعاف خاصة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية فارس، ووجود مصابين.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن سيارة الإسعاف خاصة تتبع أحد المستشفيات وكانت قادمة من القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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