تجهيز 3 معامل بجامعة بني سويف لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة في الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تجهيز 3 معامل بالجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم في الجامعات والكليات المناسبة لهم طبقا للتنسيق.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه جرى اختيار معامل الحاسب الآلي بكليات الإعلام، و الآداب، و الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مع تخصيص نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق، لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة، وتقديم الإرشادات للطلاب وأولياء الأمور.

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى تجهيز كافة المعامل على أكمل وجه، من خلال توفير أجهزة حاسب آلي حديثة، ومزودة بالإنترنت، مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب.