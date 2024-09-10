الأمن الروسي: ممثلو البريكس سيناقشون المبادرات المتعلقة بأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال سيرجي شويجو، سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن ممثلي دول "بريكس" سيناقشون في اجتماعهم حول القضايا الأمنية في الفترة من 10-12 سبتمبر ببطرسبورج المبادرات المتعلقة بأوكرانيا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



جاء ذلك وفقا لتصريحات شويجو اليوم خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24"،موضحًا"ستتضمن القضايا محل النقاش في اجتماع ممثلي (بريكس) العلاقات والاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف، وبالطبع سنناقش المبادرات التي طرحتها بعض الدول فيما يتعلق بأوكرانيا.

و أشار شويجو، فقد طرحت العديد من المبادرات من مختلف البلدان، وتم الاستماع إلى أهمها، والتي ذكر من بينها: الصين والبرازيل، موضحًا "وقد تمت مناقشة اقتراحهم المكون من ست نقاط معنا.

وتابع، سكرتير مجلس الأمن الروسي، على جميع ممثلي دول "بريكس" الذين سيشاركون في الاجتماع "مهتمون للغاية ومتخصصون محترفون للغاية ومسؤولون عن قضايا الأمن القومي لبلدانهم، وهناك الكثير من القضايا التي تتطلب المناقشة. وحتى أولئك الذين يؤيدون نظام العقوبات في بلدانهم يشعرون بالقلق أيضا من هذا الأمر الذي قد لا يعنيهم اليوم، لكن قد يطالهم غدا أو في أي وقت.