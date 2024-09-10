القوات الروسية تُدمر مركزًا أوكرانيًا للطائرات المسيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت ورشة لإنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، وفقًا لـ"سبوتنيك".



وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، قامت وحدات من قوات جموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، باستهداف تجمعات القوى العاملة ومعدات الألوية الميكانيكية 53، 63، 114، 144 ، ولواءي غايغر 68 و71 ، ولواء المشاة 142، ولواء الهجوم الجوي 95 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي 109 واللواء 15 من الحرس الوطني، في مناطق دزيرجينسك، وشيربينوفكا، وغرودوفكا وبيتروفكا، وميخائيلوفكا، وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم صد ثماني هجمات مضادة شنتها وحدات هجومية من كتيبة المشاة الآلية 32، وفرقة المشاة الآلية 59، واللواء 25 المحمول جواً من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، واللواءين 12 و14 من الحرس الوطني.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 515 عسكريًا، وعربتي مشاة قتالية، بما في ذلك مركبة مشاة قتالية "برادلي" أمريكية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر 122 ملم "دي-30".

واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواءي المشاة الآلي 61 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 105 في مناطق دوبروفولي، وبريتشيستوفكا، ونوفوكراينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه. وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118.

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 130 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفع من طراز "بوغدان"، بالإضافة إلى محطة للحرب الإلكترونية "بوكوفيل- أي دي".

واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 150، ولواء المشاة 141، ولواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 123 و124 في مناطق نوفودانيلوفكا، وكامنسكوي، في مقاطعة زابوروجيه، وبوناتوفكا في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى مدينة خيرسون.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، وسبع مركبات، ومدفع 152 ملم من طراز "دي-20". كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومخزن ذخيرة ميداني.