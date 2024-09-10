البحرية الروسية تبدأ تدريبات أوكيان 2024 الاستراتيجية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن البحرية الروسية بدأت تدريبات "أوكيان-2024" الاستراتيجية المجدولة في المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي والبحر الأبيض المتوسط ​​وقزوين والبلطيق، وفقًا لـ"سبوتنيك".



وقال بيان الوزارة: "اليوم، بدأت تشكيلات ووحدات من الأسطول البحري الحربي الروسي، وفقاً لخطة التدريب للقوات المسلحة الروسية، بالمشاركة في تدريبات القيادة والأركان "أوكيان-2024" الاستراتيجية، والتي ستستمر حتى 16 سبتمبر (أيلول الجاري) ضمناً.

وذكر، "التدريبات ستُجرى بصيغة ثنائية بقيادة عامة للقائد العام للبحرية، الأميرال ألكسندر مويسيف، وستكون أحد الأنشطة الرئيسية للتدريب العملياتي والتجهيز القتالي للقوات المسلحة الروسية في عام 2024

وأشار، "الأهداف الرئيسية لمناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان-2024" هي اختبار مدى جاهزية قيادة التشكيلات والمجموعات التابعة للبحرية الروسية لإدارة مجموعات متنوعة من القوات في مناطق مسؤوليتها، وحل المهام التشغيلية غير القياسية والاستخدام الشامل للأسلحة العالية الدقة والأنواع الواعدة والحديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال الجزء العملي من المناورات، بالإضافة إلى توسيع التفاعل مع القوات البحرية من الدول الشريكة عند حل المهام المشتركة في البحار"

وتابعت، أنه "تمت دعوة مجموعات من هيئات القيادة العسكرية ووحدات عسكرية من الدول الأجنبية الشريكة لروسيا الاتحادية، للمشاركة في التدريبات.