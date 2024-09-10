بوريل: علينا إطلاق مسار متكامل للتوصل إلى حل للوضع في قطاع غزة

أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى أن "الأزمات بالمنطقة تشكل خطرا على مصر والاتحاد الأوروبي"، مشدداً على أن "الاتحاد الأوروبي حاول المساعدة في إنهاء الحرب ويجب العمل على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

ورأى بوريل، أنه "علينا إطلاق مسار متكامل للتوصل إلى حل للوضع في قطاع غزة".