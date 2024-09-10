ارجاء جلسة لجنة الاشغال الى الخميس ولجنة الإدارة والعدل الى 17 الحالي

تم إرجاء جلسة لجنة الإدارة والعدل، التي كان من المقرر عقدها اليوم برئاسة النائب جورج عدوان، لمتابعة اقتراح قانون مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي، واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، الى يوم الثلثاء 17 الحالي عند الحادية عشرة والنصف ،في قاعة لجنة الادارة مبنى مكاتب النواب ط2، وذلك نظرا للأوضاع القائمة في محيط المجلس.
كذلك تم إرجاء جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، التي كان من المقرر عقدها اليوم عند الحادية عشرة برئاسة النائب سجيع عطية، لمتابعة بحث موضوع الكهرباء، الى يوم الخميس 12 الحالي.
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