أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، إلى "أننا نتأسف من موضوع الاعتصامات وحصل تواصل مع اللواء المتقاعد نقولا مزهر والمعتصمون لم يسمحوا له بالدخول للسراي".
ولفت، في مؤتمر صحفي من السراي الحكومي، إلى أن "الحكومة مع إيجاد الحلول للعسكريين المتقاعدين لكن مع من يجب أن نتفاوض؟"، مضيفًا "نحن مع الحلول والتفاوض وهناك طروحات".
كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان: نحن مع إيجاد الحلول للعسكريين المتعاقدين وهناك طروحات لكن مع من يجب أن نتفاوض؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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