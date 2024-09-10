بوشكيان: نحن مع إيجاد الحلول للعسكريين المتعاقدين وهناك طروحات لكن مع من يجب أن نتفاوض؟

أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، إلى "أننا نتأسف من موضوع الاعتصامات وحصل تواصل مع اللواء المتقاعد نقولا مزهر والمعتصمون لم يسمحوا له بالدخول للسراي".

ولفت، في مؤتمر صحفي من السراي الحكومي، إلى أن "الحكومة مع إيجاد الحلول للعسكريين المتقاعدين لكن مع من يجب أن نتفاوض؟"، مضيفًا "نحن مع الحلول والتفاوض وهناك طروحات".