"النشرة": شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على طريق باب مارع- صغبين بالبقاع الغربي

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن سقوط شهيد وجريح بعد أن شنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارة حاول فيها استهداف دراجة نارية على طريق باب مارع- صغبين في البقاع الغربي ولم تصبها، بينما صودف وجود سيارة في مكان الاستهداف تعرّضت على إثرها لاضرار
وأوضح أنّه على الفور توجهت فرق الاسعاف للمكان المستهدف.
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