"النشرة": جرحى في حادث سير على طريق ضهر البيدر

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن حادث سير على طريق ضهر البيدر الدولية في منطقة المريحات، أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، نقلوا إلى المستشفى للمعالجة، كما سبب الحادث زحمة سير خانقة.

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