شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة لكبار السن".. رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة وتجاوز التحديات والان مع تفاصيل الخبر

تعد حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر من أهم أولويات الدولة المصرية، حيث تسعى إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن لهم حياة كريمة. تواجه هذه الفئة العديد من التحديات الصحية، الاجتماعية، والاقتصادية، مما يتطلب جهوداً مكثفة من مختلف القطاعات للتصدي لها.

ومن هذا المنطلق، تعمل الدولة على تبني سياسات وبرامج تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن، بالإضافة إلى تيسير مشاركتهم الفعالة في المجتمع وتحسين ظروف معيشتهم.

وفي هذا الصدد، تتبني حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رؤيه متكامله تحت شعار "المسؤولية المشتركة تجاه كبار السن" في البرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات ( 2024-2027)، في مقدمتها توسيع مظلة المعاشات التقاعدية لتشمل جميع كبار السن في الفئات الأولى بالرعاية، و ورفع كفاءة دور رعاية المسنين، ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على ادارتها والإشراف عليها؛ لضمان توفير سكن كريم لكبار السن.

كما تستهدف الحكومة زيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة والخدمات المقدمة لكبار السن، مع تحسين

خدماتهم الصحية والطب الوقائي