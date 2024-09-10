شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مبادرات للتحالف الوطنى من أجل حياة كريمة ودعم المواطنين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على إطلاق العديد من المبادرات من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطنين ولعل أبرز هذه المبادرات تتمثل في:

1-مبادرة "كتف فى كتف" والتى تهدف إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية وفى جميع المجالات.

2-مبادرة مراكب الرزق، ومن خلالها تم توفير 30 مركب صيد حديثا.

3-مبادرة إعادة إعمار المنازل، ومن خلالها تم إنشاء دار لتحفيظ القرآن، وتقديم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج.

4-مبادرة فرح قلبى ومن خلالها تم توزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا فى مراكز مغاغة، أبو قرقاص، بنى مزار فى المنيا.

5-مبادرة المولد النبوى الشريف، ومن خلالها صرفت 600 جنيه إضافية على الرواتب الشهرية لـ 110 آلاف أسرة، وتوزيع 1300 طن لحوم على مليون أسرة.

6- مبادرة "ازرع" ومن خلالها تمت تنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية، وتمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة نحو150 ألف فدان فى المرحلة التجريبية الأولى للمبادرة (قمح/فول صويا) نوفمبر 2023 فى محافظات: القليوبية، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، وبنى سويف، وسوهاج، والفيوم، وأسيوط.

7-إطلاق قوافل ستر وعافية إلى تقديم خدمات للمواطنين، ومن بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه إلى 50 أسرة، ونشر ثقافة التطوع.

8-مبادرة "إيد واحدة " والتى انطلقت رسميا السبت 27 يوليو لتكون أولى الحملات التنموية الشاملة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وذلك لخدمة مليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا فى إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقاً.

9-أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤخرا مبادرة "أحسن صاحب" الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وذلك وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر وجاءت المبادرة لتحقيق أهدافه واضحه لمساعدة ذوى الإعاقه وذويهم فى الانخراط فى المجتمع، تهدف الحملة، التى يستهدفها الوصول إلى 10 ملايين مواطن فى 24 محافظة، إلى رفع الوعى بأهمية دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين لـ 10،000 متطوع من شباب صناع الحياة وبمشاركة 800 متطوع من متطوعى صناع الحياة مصر فى الحفل.

