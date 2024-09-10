3 شهداء بقصف مركبة إطفاء جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد ثلاثة عناصر من الدفاع المدني اللبناني وأصيب آخران، أحدهما بجروح حرجة، مساء اليوم السبت 7 سبتمبر 2024، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة إطفاء في بلدة فرون جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "الحصيلة الأولية لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون، هي استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحالة حرجة".

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وشجبت الوزارة في بيان "هذا الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي طال فريقا في جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية، علما بأنه الثاني من نوعه ضد فريق إسعاف في أقل من 12 ساعة".

وأكدت أن "إصرار الاحتلال الإسرائيلي على مراكمة هكذا اعتداءات يحظرها القانون الدولي، ليس سوى تأكيد على همجيته ونواياه العدوانية التي لا تترك مجالا لإنجاز مهام إنسانية يفسح لها المجال عادة في أعتى الحروب وأقساها".

المصدر : وكالات